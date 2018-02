Continuar a ler

O técnico pacense, que falava na conferência de antevisão ao jogo com o V. Setúbal, no domingo, comparou estes "percalços", nomeadamente os golos sofridos ao primeiro erro da equipa, aos erros próprios de qualquer processo de aprendizagem, mas disse estar convencido de que "aconteceu e não vai voltar a acontecer"."Há erros individuais e coletivos em todos os jogos, nós queremos diminui-los e fazer com que sejam menores do que os do adversário. Os jogadores estão a receber as nossas ideias, queremos manter a equipa focada e a ideia é retificar (em Setúbal) a imagem com o pragmatismo dos pontos", insistiu.João Henriques recusou, por outro lado, a ideia de qualquer pressão extra no jogo em Setúbal, lembrando que todos os jogos valem os mesmos três pontos e que "é preciso saber lidar com ela (pressão)", e reiterou confiança no grupo de trabalho, ao afirmar que o plantel dispõe de "jogadores com condições para abordar os jogos até ao fim", permitindo "dar estabilidade à (equipa na) tabela classificativa".A confiança de João Henriques é extensiva ao jogo no Bonfim, apesar de reconhecer qualidades ao V. Setúbal."Nos últimos jogos, temos visto uma equipa muito comprometida em fazer as coisas bem. Fez uma série de jogos sem perder, é muito agressiva no processo ofensivo e, independentemente do adversário, tem uma atitude forte no jogo. Ao puxar os adeptos (para o estádio), estão a criar um ambiente bom. No entanto, estamos à frente na classificação, queremos distanciar-nos e, se fizermos as coisas bem, de certeza que sairemos (de Setúbal) com os três pontos", concluiu.O P. Ferreira, no 12.º lugar com 21 pontos, vai defrontar o V. Setúbal, lanterna-vermelha com 18, no estádio do Bonfim, no domingo, a partir das 16 horas, num jogo referente à 23.ª jornada da Liga NOS.