"Voo para a Madeira cancelado devido às condições climatéricas adversas no Aeroporto de Santa Cruz. Jogo com o Nacional [domingo às 16h) adiado". A informação foi dada este sábado pelo Paços de Ferreira na sua página de Facebook. Os clubes estão agora a tentar encontrar nova data para a realização do encontro da 25.ª jornada da Liga NOS.