"Tento fazer o meu trabalho, quando jogo procuro marcar golos. Só tenho que continuar assim e procurar o meu espaço." "O mister pediu-nos para desfrutar do jogo, contra uma equipa grande e muito forte. O resultado não foi bom, mas o jogo foi positivo para nós."

Luiz Phellype marcou os dois golos que fizeram nascer a esperança do Paços de Ferreira, mas não foram suficientes para a equipa da Capital do Móvel levar a melhor sobre o FC Porto."Foram os detalhes a decidir. A perder 2-0 com o FC Porto é mais difícil e mesmo assim ainda conseguimos empatar. Mostra o bom trabalho que temos vindo a fazer.

Autor: José Miguel Machado