O regresso de Mabil à competição vai aliviar as opções ofensivas do treinador do P. Ferreira, Vasco Seabra. O extremo australiano estava a conquistar espaço na equipa titular, mas foi expulso no encontro com o V. Guimarães (4ª jornada) e cumpriu dois jogos de castigo, estando agora novamente às ordens do técnico pacense para a deslocação ao terreno do Leixões.Aliás, tudo indica que Awer Mabil, de 22 anos, será titular nesse encontro da Taça CTT para melhorar os índices físicos, antes da visita ao Estádio da Luz, na próxima jornada do campeonato.Entretanto, Gian Martins, Marco Baixinho, Filipe Ferreira, Pedrinho e Marco estão lesionados e deverão falhar o embate com o Leixões, no Estádio do Mar.

Autor: José Santos