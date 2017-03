O Nacional, 17º da tabela, com 16 pontos, joga hoje uma das partidas mais importantes da época, na receção ao Paços de Ferreira, 14º, com 25. Há 10 jornadas sem ganhar, a equipa tem passado a época na zona de descida, de onde teima em não sair, mesmo depois de uma alteração no comando técnico, com Jokanovic a substituir Manuel Machado. Perante este cenário, só a vitória esta tarde permite aos alvinegros descolarem do último classificado (Tondela).

O adiamento do jogo, pela impossibilidade de o P. Ferreira aterrar na Madeira no sábado, para um dia de semana não deve possibilitar a presença de tantos adeptos como se previa, mas, ainda assim, o clube fez os possíveis para garantir uma grande mobilização em torno da equipa.

Paços treinou em Machico Viagem tranquila dos pacenses logo pela manhã e que incluiu um treino em Machico. O Paços tem hoje uma excelente oportunidade para dar um rumo decisivo nas contas da permanência, uma vez que, em caso de vitória, a equipa de Vasco Seabra aumentará para 12 a diferença pontual sobre o adversário. A importância que este jogo acarreta esteve presente no discurso do treinador. "Desde que aqui estamos, encaramos cada jogo como uma oportunidade para pontuarmos e crescermos. Este será um encontro que poderá distanciar-nos do adversário e queremos isso, para criar mais estabilidade e qualidade no nosso jogo", justificou Vasco Seabra.

Autores: José Santos e Emanuel Pestana