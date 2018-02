O P. Ferreira desloca-se a Guimarães na condição de invicto na segunda volta do campeonato. Com três jogos já realizados, a equipa de João Henriques soma duas vitórias e um empate, o que se reflete na recuperação na tabela classificativa e aumenta ainda mais o otimismo para o difícil jogo de amanhã à noite, que será no terreno de um adversário onde os castores até costumam dar-se bem. Basta ver que, nas 18 visitas a Guimarães, a formação pacense somou seis vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas, a última das quais registada na época passada, num épico 5-3.Para este embate, João Henriques tem praticamente todo o plantel à disposição (apenas o guarda-redes Marco está lesionado) e já poderá contar com os reforços Bruno Leite e Rabiola.Hoje há novo treino (10 horas), seguindo-se a conferência de imprensa do treinador.

Autor: José Santos