Continuar a ler

"Os resultados dão confiança e o resultado com o Sporting, tendo em vista a diferença de objetivos de uma equipa para a outra, com certeza que vai nesse sentido. Mas, é preciso materializar no jogo com o Paços de Ferreira aquilo que conseguimos no último fim de semana", disse Manuel Machado.O treinador dos minhotos descreveu o adversário como "uma equipa sempre muito difícil", que utilizará o facto de jogar no seu reduto como "mais-valia"."Temos de estar preparados e ser consistentes e organizados como fomos no último jogo. E olhar para o Paços com o mesmo respeito que olhamos para o Sporting", analisou Machado, acrescentando que "pontuar é sempre bom".Ainda assim, o técnico do Moreirense pensa em ganhar: "Há sempre um sinal mais quando se somam pontos. E quando isso acontece fora da nossa casa, ainda melhor. Mas não vamos lá jogar com o objetivo de um ponto, vamos com o objetivo de ganhar o jogo e depois veremos o que o resultado final dá"."Os resultados estão sempre em aberto. Não é o ponto que nos move, são os três pontos que nos movem", concluiu.Moreirense, 16.º classificado, e Paços de Ferreira, 13.º, ambos com seis pontos, defrontam-se no sábado, pelas 16 horas, em Paços de Ferreira, num jogo que será arbitrado por Gonçalo Martins da associação de futebol de Vila Real.