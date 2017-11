Continuar a ler

"Fizemos das nossas melhores exibições esta época. Faltou a finalização. Demonstrámos grande atitude e fizemos tudo o que omister nos pediu. O que fez a diferença foi a qualidade dos jogadores do Sporting e as nossas falhas na finalização. Fomos bastante agressivos e com grande atitude. Sabemos que em termos de qualidade individual são melhores, por isso tentámos ser melhor do que eles com as nossas armas.""Tivemos cinco oportunidades e cada vez que eles tiveram uma oportunidade foram mais eficazes. Isso fez a diferença. Não devemos sentir-nos afetados porque fizemos um excelente jogo contra uma equipa muito superior a nós. Temos de encarar isso de forma positiva.""As ideias são diferentes, mas estamos a compreender o que o mister nos tem passado."