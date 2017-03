Continuar a ler

Miguel Vieira, que esta semana integrou os trabalhos normais do plantel, após oito semanas de ausência devido a lesão, também fica de fora, numa lista de ausentes extensiva a João Pinho e Yerjet (guarda-redes), Francisco Afonso (defesa), Minhoca (médio) e Cícero (avançado), todos por decisão de Vasco Seabra.



Ricardo, Mateus e Barnes Osei continuam, por sua vez, a trabalhar de forma condicionada e voltam a não ser opção para um jogo que vai opor Paços e Benfica pela 19.ª vez na Capital do Móvel para o principal campeonato, com clara vantagem dos 'encarnados', vencedores em 12 ocasiões, a última na época passada (3-1).



O Paços de Ferreira, 14.º classificado, com 26 pontos e a permanência bem encaminhada, defronta o líder Benfica, com 63, no estádio Capital do Móvel, a partir das 20:30 de sábado, num jogo que terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.



Lista dos 18 convocados:



- Guarda-redes: Rafael Defendi e Mário Felgueiras.



- Defesas: Gégé, João Góis, Bruno Santos, Marco Baixinho, Filipe Ferreira e Pedro Monteiro.



- Médios: Pedrinho, Filipe Melo, Ivo Rodrigues, André Leal e Vasco Rocha.



O defesa Marco Baixinho regressou aos convocados do Paços de Ferreira, constituindo a principal novidade da lista de 18 elementos para o jogo com o Benfica, da 26.ª jornada da Liga NOS, no sábado.O polivalente defesa central falhou o último jogo, na Madeira, com o Nacional (1-1), por estar condicionado, mas recuperou, entretanto, e será opção para o técnico Vasco Seabra. Em sentido contrário, o médio André Sousa e o avançado Tony Taylor deixam os convocados, nos dois casos por opção técnica.

Autor: Lusa