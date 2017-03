O empate alcançado frente ao Benfica confirmou o momento positivo do Paços de Ferreira no campeonato, onde soma cinco jogos sem conhecer o sabor da derrota. Marco Baixinho é um dos protagonistas da equipa de Vasco Seabra e a proximidade do grande objetivo da época deixou o central, de 27 anos, satisfeito."Defrontámos o Benfica que estávamos à espera e, por isso, a nossa estratégia funcionou em pleno. Conseguimos amealhar mais um ponto importante para as nossas contas. Vamos pensar num jogo de cada vez, mas temos a consciência de que o objetivo está cada vez mais perto", referiu o capitão do Paços, perante os 27 pontos somados pela equipa.Por outro lado, Welthon foi substituído devido a um problema numa coxa, enquanto Pedrinho lesionou-se num tendão. Amanhã serão reavaliados.

Autor: José Santos