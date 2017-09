O Paços de Ferreira não evitou sair do Estádio da Luz com mais uma derrota - a terceira em sete jornadas da Liga NOS, na qual os pacenses só ainda venceram um jogo. O guarda-redes Mário Felgueiras não conseguiu evitar os golos de Cervi e Jonas, que deram o triunfo ao Benfica, mas não deixou de salientar a boa resposta da sua equipa.

"Não entrámos como esperávamos. Sabíamos que o Benfica ia estar com tudo no início para aliviar a pressão dos últimos tempos. Acabaram por fazer o golo, um bom golo. Conseguimos assentar e na segunda parte mostrámos o que somos, segurámos mais o jogo. O Benfica faz o segundo golo numa altura de jogo dividido. Tivemos inclusivamente o canto do Rui Correia que podia ter feito golo. Mas é sempre complicado vir ao Estádio da Luz. Temos aspetos a melhorar e temos agora um jogo em casa que é importante ganhar", adiantou o guardião dos pacenses em declarações à BTV.

