Os números expressivos da derrota na casa do FC Porto ( 6-1 ) deixaram o balneário do Paços abalado, como adiantou Mário Felgueiras à Sport TV."Em primeiro lugar é preciso pedir desculpa aos nossos sócios e adeptos. Não era nada disto que queríamos e estamos muito tristes. Agora é olhar para dentro e perceber o que nos faltou. Estamos numa situação no campeonato que ainda nos permite olhar para trás e temos de pontuar nos próximos jogos", referiu o guarda-redes, acrescentando: "Temos de ser homens. É na adversidade que muitas vezes se percebem determinadas coisas. É isso que vamos tentar fazer já durante esta semana."