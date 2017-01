O Chaves anunciou esta segunda-feira, através do seu site oficial, a contratação do defesa central e médio defensivo Massaia, brasileiro de 24 anos que representava até agora o Santa Clara, confirmando desta forma a notícia avançada por Record já esta tarde Massaia, que era também pretendido pelo P. Ferreira, rubricou um contrato válido por três temporadas e meia com os flavienses, nos quais irá envergar a camisola 92.

Autor: Fábio Lima