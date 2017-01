Diego Medeiros será hoje confirmado como reforço do P. Ferreira para as próximas três épocas e meia. É essa a duração do vínculo que o extremo de 23 anos vai assinar com a equipa pacense, depois de alcançado o acordo com o Famalicão visando a mudança. Medeiros tinha contrato até 2018 com os famalicenses, não sendo ainda conhecidas eventuais contrapartidas para o clube que milita na 2ª Liga.

Natural de São Paulo, o extremo dá assim um grande passo na carreira, para estrear-se na Liga NOS, ele que não chegou sequer a competir quando integrou os quadros do Rio Ave. Por fim, neste fecho de mercado, o P. Ferreira pretende contratar um central.

Autores: José Santos e André Gonçalves