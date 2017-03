O P. Ferreira está a passar uma época complicada, ainda sem ter assegurado a desejada permanência na 1ª Liga. No entanto, os últimos quatro jogos mostraram uma equipa a subir de forma e a receção ao Benfica será a prova ideal para verificar o real crescimento da turma orientada por Vasco Seabra. Esta série invencível (uma vitória e três empates) acaba por transmitir confiança aos jogadores, que, fruto da ausência de bons resultados, tardavam em soltar-se e em demonstrar qualidade. O líder do campeonato chega, portanto, em boa altura.

Vasco Seabra, de resto, desde que assumiu a equipa tem conseguido criar problemas aos denominados grandes do futebol português. O FC Porto, por exemplo, não passou na Mata Real, tendo saído de lá com um empate sem golos. Na visita a Alvalade, a derrota por 4-2 também foi elogiada, até porque os castores chegaram a assustar quando reduziram a desvantagem para um golo. Contra o Benfica será a estreia do técnico, mas o cenário está montado para que o P. Ferreira volte a deixar uma boa imagem.

E para causar sensação, Vasco Seabra conta com o goleador Welthon, que já leva 16 golos e tem sido apontado ao... Sporting.



Defesa ganhou consistência



Esta melhoria recente do Paços está diretamente relacionada com dois fatores: a veia goleadora de Welthon e a consistência apresentada pela defesa. Nos últimos quatro jogos (os tais sem derrotas), a equipa orientada por Vasco Seabra sofreu apenas dois golos e ambos de bola parada. Um facto que demonstra que os processos defensivos estão realmente melhores. E como em defesa que está bem não se mexe, o técnico deve apresentar o mesmo quarteto do último jogo, composto por Bruno Santos, Gegé, Pedro Monteiro e Filipe Ferreira.

Autores: José Miguel Machado e José Santos