O Paços de Ferreira anunciou esta terça-feira, através do seu site oficial, a contratação do avançado brasileiro Luiz Phellype, futebolista de 23 anos que até agora representava o Estoril, clube no qual atuava desde a temporada 2013/14 (pelo meio foi cedido ao Feirense e Recreativo do Libolo).Segundo os castores, o avançado canarinho chega à Mata Real a custo zero, tendo assinado um contrato válido até final da temporada 2018/19. De resto, na mesma nota, o P. Ferreira revela que Luiz Phellype já cumpriu os necessários exames médicos e começará a trabalhar com a sua nova equipa na quarta-feira.

Autor: Fábio Lima