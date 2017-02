Os jogos disputados longe da Mata Real continuam a ser um problema difícil de contornar. A equipa de Vasco Seabra tem o segundo pior registo na condição de visitante, com apenas quatro pontos acumulados, e só o Tondela tem um pior registo (três pontos somados).Mas a derrota no Estoril agravou ainda mais a questão dos golos sofridos, aumentando para 27 em 11 jogos realizados fora de casa, num registo médio negativo de 2,5 golos por jogo. Estes números são obviamente preocupantes e revelam as dificuldades da equipa em assimilar as ideias do treinador.

Autor: José Santos