Continuar a ler

A comunicação do presidente pacense aconteceu antes da conferência de imprensa do técnico da equipa de futebol, João Henriques, aproveitando a presença da comunicação social na antevisão ao jogo com o Benfica, e contou ainda com a presença de Nélson Fernandes, praticante e técnico de Roberto Sousa, a quem foi diagnosticada paralisia cerebral com apenas seis meses de vida.



"O projeto ajuda pessoas com deficiência física, ajustando-se os exercícios das pessoas ditas normais a qualquer pessoa com limitações físicas, sendo que neste caso falamos de culturismo em (cadeira de) rodas. Os médicos salvam vidas, mas nós mudamos vidas", explicou Nélson Fernandes.



O culturista e técnico destacou a evolução alcançada em poucas semanas por Roberto Sousa, para quem o culturismo em cadeiras foi uma forma de "ganhar gosto pela vida e pelo desporto".



Nesta parceria, o P. Ferreira, que tem sido uma presença efetiva nestas ações solidárias, colabora, nomeadamente, na logística e viagens dos dois atletas. A comunicação do presidente pacense aconteceu antes da conferência de imprensa do técnico da equipa de futebol, João Henriques, aproveitando a presença da comunicação social na antevisão ao jogo com o Benfica, e contou ainda com a presença de Nélson Fernandes, praticante e técnico de Roberto Sousa, a quem foi diagnosticada paralisia cerebral com apenas seis meses de vida."O projeto ajuda pessoas com deficiência física, ajustando-se os exercícios das pessoas ditas normais a qualquer pessoa com limitações físicas, sendo que neste caso falamos de culturismo em (cadeira de) rodas. Os médicos salvam vidas, mas nós mudamos vidas", explicou Nélson Fernandes.O culturista e técnico destacou a evolução alcançada em poucas semanas por Roberto Sousa, para quem o culturismo em cadeiras foi uma forma de "ganhar gosto pela vida e pelo desporto".Nesta parceria, o P. Ferreira, que tem sido uma presença efetiva nestas ações solidárias, colabora, nomeadamente, na logística e viagens dos dois atletas.

O P. Ferreira vai ser parceiro do projeto 'Segue o teu sonho', que tem como objetivo ajudar pessoas com deficiência motora, confirmou esta sexta-feira em conferência de imprensa o presidente do clube da Liga NOS."Neste clube, sentimos a necessidade de sermos colaborantes e parceiros, temos uma obrigação social e desportiva e, por isso, decidimos associar-nos ao projeto 'Segue o teu sonho', para que outros possam beneficiar com a motivação deste projeto", disse Paulo Meneses, acrescentando que o clube pondera avançar com uma seção de desporto adaptado.

Autor: Lusa