O Paços de Ferreira anunciou esta terça-feira a proibição de adereços do Sporting para os sócios e portadores de ingressos para a bancada cativa do estádio Capital do Móvel, no jogo da 12.ª jornada da Liga NOS.Numa nota informativa publicada na página do Paços de Ferreira na internet, o clube nortenho informa "todos os sócios e portadores de ingresso para a Porta 1, Bancada Cativa do Estádio Capital do Móvel, que não será autorizada a entrada de adereços da equipa adversária para a mesma", repetindo uma determinação já praticada noutros estádios para os jogos que envolvem os chamados clubes 'grandes'.