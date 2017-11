Continuar a ler

Na segunda parte, Zé Paulo ainda colocou o Académico de Viseu a ganhar, aos 65 minutos, na cobrança de uma grande penalidade, mas a reação dos pacenses, já com os habituais titulares em campo, deu resultado.



A entrada dos jogadores mais utilizados deu garantias, com o Paços de Ferreira a virar o resultado: aos 75 minutos Whelton, também de penálti, fez o 2-2, e aos 79 e 83 foi a vez de Pedrinho bisar e dar a volta ao marcador (4-2).



O extremo brasileiro Hêndrio foi uma das novidades na equipa inicial do Paços e dos que mais tentou mostrar serviço, face a uma equipa do Académico de Viseu muito personalizada e que mostrou porque razão lidera a 2.ª Liga.



O Paços de Ferreira, da Liga NOS, venceu o Académico de Viseu, líder da 2.ª Liga, por 4-2, em jogo disputado no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.Numa primeira parte equilibrada e sem grandes oportunidades, os golos surgiram só no final do primeiro tempo, com o australiano Dylan McGowan, de cabeça, na sequência de um canto, a dar vantagem aos pacenses, aos 42 minutos, antes de Avto, de livre direto, aos 45, restabelecer a igualdade.

Autor: Lusa