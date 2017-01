Continuar a ler

21h09 -90'+2 - Okoli cabeceia ao lado da baliza de Mário Felgueiras, após cruzamento de Dani Coelho do lado direito.90' - Tiago Antunes concede 4 minutos de compensação.90' - Cartão amarelo para Barnes Osei, por braço na cara de Dani Coelho.88' - Uma palavra para os dois treinadores pelas substituições certeiras realizadas no segundo tempo. Okoli fez o segundo do Vizela, pouco mais de um minutos após entrar em campo. Welthon restabeleceu a igualdade, bisando, em apenas 4 minutos. Maior eficácia era difícil.86' -Welthon, na transformação de um livre direto, de pé esquerdo, recoloca o P. Ferreira na discussão do resultado. Partida volta a estar empatada a poucos minutos do final. Tiago Guedes não fica isento de culpas. Chegou atrasado ao esférico.82' -Welthon mostra porque é o melhor marcador do P. Ferreira. Iniciativa individual, a desenvencilhar-se de diversos opositores e a disparar uma bomba de pé esquerdo, que Tiago Guedes não conseguiu segurar. Pacenses reduzem para 1-2.77' -Que entrada de sonho a de Francis Okoli. Um ressalto chega-lhe aos pés e não se faz rogado. De pé direito, fortíssimo, para dentro da baliza, sem hipóteses para Mário Felgueiras.75' - Duas substituições em simultâneo. Uma para cada lado. Vasco Seabra lança Barnes Osei no lugar de Ricardo Valente, enquanto Rui Vinha troca o desgastado Prince pelo estreante Francis Okoli.71' - Alex Porto sancionado com a cartolina amarela.69' - Nova alteração no P. Ferreira. Sai o médio Mateus, entra o lateral Francisco Afonso.67' - Mexe Rui Quinta. Homero Calderón, que instantes antes tivera nos pés o segundo do Vizela, cede o seu lugar a Dani Coelho.66' - Livre em zona frontal, perigoso para a baliza do P. Ferreira. Homero Calderón atira colocado de pé direito e acerta na base do poste da baliza à guarda de Mário Felgueiras. Esteve à vista o segundo golo do conjunto visitante.64' - Cartão amarelo para Kouau, por entrada muito dura sobre André Sousa.62' - Treinador do Paços de Ferreira mexe na equipa: sai Tang Shi e entra Welthon.60' - Prince surge isolado perante Felgueiras, consegue passar o esférico por um lado, mas não consegue ir buscá-lo pelo outro. Mais uma oportunidade desperdiçada pelo conjunto que viaja de Vizela.59' - Helinho tenta surpreender Mário Felgueiras, com um chapéu... O guardião do P. Ferreira tem que voar para evitar o segundo do Vizela.56' - Remate de Andrezinho, à entrada da área, de pé direito, para defesa a dois tempos de Tiago Guedes.54' - Gleison, só com Tiago Guedes pela frente, não conseguiu desfeitear o guardião vizelense. Na recarga, Ricardo Valente também não conseguiu fazer melhor.47' - Pedro Monteiro falha o cabeceamento por pouco, após cruzamento de Mateus. perigo para a baliza do Vizela.20h19 -20h02 -. Tempo de descanso, com vantagem do Vizela, que se aceita, já que o conjunto visitante pareceu sempre mais intencional em termos ofensivos. O jogo foi repartido, mas os vizelenses mostraram-se sempre mais perigosos.45' - Tiago Antunes dá mais um minuto para compensar o tempo perdido no primeiro tempo.39' - Remate em jeito de Christian, de pé esquerdo, de muito longe, mas a errar o alvo. A bola sai ligeiramente ao lado da baliza de Tiago Guedes.36' - André Pinto tenta surpreender, agora pelo lado esquerdo, mas a bola cruzada para a área, sofre um ressalto num defensor do P. Ferreira e acaba por morrer nas mão de Mário Felgueiras.25' - Livre perigoso para o P. Ferreira, em zona frontal, por carga deTiago Ronaldo sobre Gleison. Christian bateu de pé esquerdo, contra a barreira, e a bola acaba nas mão do guardião Tiago Guedes.20' -O Vizela coloca-se em vantagem, por intermédio de, que, num remate forte de pé direito bate Mário Felgueiras inapelavelmente. O lance é uma repetição de um outro anterior, em que o guarda-redes do P. Ferreira também se opusera com êxito a um primeiro remate de Tiago Martins.5' - Responde o P. Ferreira, com Tiago Guedes a opor-se soperiormente ao cabeceamento de Ricardo Valente, já na pequena área. Jogo repartido, oportunidades de parte a parte.4' - Dois remates seguidos a assustar Mário Felgueiras. Primeiro, foi Tiago Martins, para defesa com as pernas do guardião pacense. Depois foi Tiago Ronaldo, contra o corpo de um companheiro de equipa. No caso, Prince.19h15 -19h15 -Tiago Guedes; Diogo Lamelas, João Cunha, João Sousa e Kouao; Alex Porto, Tiago Martins e Tiago Ronaldo; André Pinto, Homero Calderón e Prince.19h13 -Mário Felgueiras; André Sousa, Pedro Marques, Pedro Monteiro e Roger; Shi Tang, Christian, Andrezinho e Ricardo Valente; Gleison.19h13 - Constituição das equipas19h02 - As duas equipas já aquecem no relvado do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.19h01 - Rui Quinta terá ainda no banco de suplentes: Pedro Albergaria, João Cunha, Tiago Martins, Diogo Lamelas, Dani Soares, Helinho, Paulo Ribeiro e Francis Okoli.18h59 - Quanto ao Vizela, deverá apresentar o seguinte onze inicial: Tiago Guedes; Dani Coelho, João Sousa, Miguel Oliveira e Koffi; Alex Porto, André Pinto e Homero; Tiago Ronaldo, Francis Cann e Prince.19h58 - A confirmar-se este onze, Vasco Seabra terá ainda como opções de banco: Mário Felgueiras, Marco Baixinho, Minhoca, Andrezinho, Vasco Rocha, Welthon e Ricardo Valente.15h56 - O Paços de Ferreira deve apresentar de início: João Pinho; Chico, Pedro Monteiro, Pedro Marques e Roger; Christian, Mateus e André Sousa; Barnes Osei, Tang Shi e Gleison.18h54 - Neste contexto, é uma verdadeira lotaria tentar antecipar os onzes que Seabra e Quinta vão apresentar de início. Ainda assim há algumas certezas de um e outro lado.18h53 - Sem qualquer possiblidade de apuramento para a 'final four'. que decorre de 25 a 29 de janeiro no Algarve, os treinadores de Paços de Ferreira, Vasco Seabra, e Vizela, Rui Quinta, devem aproveitar o encontro da 3.ª jornada do Grupo D da Taça CTT para darem minutos de jogos a alguns elementos menos utilizados noutras competições.