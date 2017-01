Continuar a ler

Ricardo Matos cumpriu na terça-feira o último treino no clube da Capital do Móvel, tendo sido substituído na sessão de hoje pelo estreante Miguel Moreira, numa sessão de trabalho pelo segundo dia consecutivo sem Gleison, extremo brasileiro entretanto cedido ao Portimonense, líder da 2.ª Liga.



Miguel Moreira iniciou esta quarta-feira funções no Paços de Ferreira como treinador de guarda-redes, em substituição de Ricardo Matos, de saída para a Alemanha, confirmou à agência Lusa uma fonte do clube.O novo treinador de guarda-redes do Paços, de 42 anos, exercia funções no Varzim, clube que representou enquanto jogador e de cuja cidade é natural, e foi a escolha dos pacenses para substituir Ricardo Matos, seduzido pelo convite de Vítor Pereira, técnico português do TSV 1860 de Munique, clube do segundo escalão da Alemanha.

