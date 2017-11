Continuar a ler

Petit utilizou de início João Pinho, na baliza, uma defesa formada por Bruno Santos, Rui Correia, Miguel Vieira e Quiñones, Gian, Pedrinho e André Leal alinharam no meio campo, enquanto o ataque ficou entregue a Medeiros, Welthon e Luiz Phellype.



O central Ricardo também marcou presença, após ter integrado os trabalhos da seleção de Cabo Verde, ao contrário de André Leão, que continua indisponível devido a problemas físicos.



O jogo com o Montalegre foi o terceiro particular disputado esta semana pelo Paços de Ferreira, que também empatou (1-1) com a equipa B e venceu o Cinfães , do Campeonato de Portugal (3-1).

Paços de Ferreira e Montalegre, do Campeonato de Portugal, empataram 0-0 num dos relvados secundários do clube da Liga NOS, num encontro particular marcado pelo regresso de André Leal, após lesão.O médio pacense, ausente dos trabalhos durante parte da semana, devido a lesão, recuperou e foi uma das novidades na equipa inicial apresentada pelo técnico pacense.

Autor: Lusa