"Fomos apanhados de surpresa, mas foi um treinador que teve uma dignidade enorme na forma como saiu. Colocou os interesses do clube à frente dos seus próprios interesses. A saída foi da iniciativa dele, tivemos uma conversa porque ele assim o quis. O que o levou a tomar a decisão foi a pressão que sentia de fora para dentro. Entendia que podia ser prejudicial para o clube. Foi a única razão que apresentou para que pudéssemos ser sensíveis ao que argumentou".



Enquanto não é encontrada a solução, Filipe Anunciação será o treinador interino, podendo mesmo assumir a equipa na receção ao Marítimo, no próximo sábado.

O Paços de Ferreira ainda não escolheu o sucessor de Petit para assumir o comando técnico do Paços de Ferreira. Paulo Meneses esteve esta manhã reunido com a estrutura diretiva do clube para começar a traçar o perfil ideal de treinador e garantiu que ainda não há nomes em cima da mesa, descartando Pedro Emanuel, que ontem assistiu ao jogo com o Portimonense nas bancadas do Estádio Capital do Móvel."Apenas soube hoje que o Pedro Emanuel esteve cá a ver o jogo. Não houve contacto nenhum com ele nem com outro treinador", referiu o presidente da direção, explicando depois os motivos da saída de Petit

Autor: José Santos