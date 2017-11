Continuar a ler

O Paços jogou de início com Rafael Defendi na baliza, uma defesa formada por Francisco Afonso e João Góis nas laterais e com Dylan McGowan e Miguel Vieira ao centro, Pedrinho e Mateus foram os médios mais fixos, apoiados nos corredores por Hêndrio e Xavier, no apoio aos avançados Bruno Moreira e Welthon.



No apronto de manhã, a equipa pacense não foi além de um empate (1-1) diante da equipa B, com Mabil a inaugurar o marcador e Cláudio a repor a igualdade para a equipa que compete na Divisão de Elite - Pro-nacional da Associação do Porto.



As opções iniciais do técnico Petit recaíram em Mário Felgueiras, na baliza, Bruno Santos, Rui Correia, Marco Baixinho e Filipe Ferreira, após longa ausência por lesão, na defesa, Gian, Vasco Rocha, Medeiros e Hêndrio, para o meio campo, e ainda Luiz Phellype e Mabil, no ataque.



O Paços de Ferreira venceu o Cinfães, do Campeonato de Portugal, por 3-1, no segundo encontro particular de futebol disputado nos relvados secundários do estádio Capital do Móvel, depois do empate, de manhã, diante da equipa B.Bruno Moreira, Welthon e Hêndrio anotaram os golos da formação da Liga NOS, que esteve a vencer por 2-0, antes de João Caminata, ainda na primeira parte, marcar para a equipa viseense.

Autor: Lusa