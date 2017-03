Continuar a ler

A estrutura foi construída de raiz e esta terça-feira ainda era grande a azáfama no complexo desportivo dos pacenses, entre reuniões de trabalho, corrida às bilheteiras e trabalhos para que, no sábado, tudo esteja em condições.Segundo foi possível apurar junto do clube nortenho, os trabalhos finais dizem respeito à colocação das derradeiras cadeiras e grades na estrutura, bem como preparar as respetivas entradas e acessos.O encontro com o Benfica vai fixar uma lotação recorde do estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, muito próximo do novo máximo de 9.077 espetadores, um número para o qual contribuem decisivamente os 2.605 lugares da bancada do topo norte, a estrear precisamente no jogo do próximo sábado.