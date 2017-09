O plantel do P. Ferreira iniciou ontem a preparação do jogo no Estádio da Luz, frente ao Benfica, ainda com algumas dúvidas por dissipar, entre elas a presença de Pedrinho. O médio-ofensivo, que saiu com queixas físicas do último jogo do campeonato, diante do V. Setúbal, e falhou o duelo da Taça CTT, com o Leixões, está a trabalhar de forma condicionada e ainda longe de atingir o nível físico exigível, pelo que irá manter-se na expectativa até à hora do apito inicial.Além do jogador que marcou o golo que garantiu a primeira vitória no campeonato, precisamente frente aos sadinos, há outros problemas que o técnico Vasco Seabra tem para resolver, nomeadamente no lado esquerdo da defesa. Filipe Ferreira e Quiñones estão a recuperar de problemas físicos e não entram nas contas, podendo aquele lugar ser ocupado por Chico. O jovem lateral até já foi utilizado nessa posição da retaguarda na visita a Matosinhos, pelo que poderá ter sido um teste para o encontro com os encarnados.A confirmar-se a presença de Chico no onze, essa não será estreia absoluta em jogos no Estádio da Luz. O jogador, de 20 anos, foi aposta do técnico Vasco Seabra na temporada passada, em jogo da fase de grupos da Taça CTT, que terminou com triunfo das águias (1-0).

Autor: José Santos