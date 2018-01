Continuar a ler

"A direção do FC Paços de Ferreira vem pelo presente comunicar que o treinador Petit, no final do jogo FC Paços de Ferreira - Portimonense, solicitou uma reunião na qual manifestou a sua intenção de fazer cessar o vínculo contratual com o Clube. Atentos aos motivos invocados pelo treinador, a direção do FC Paços de Ferreira decidiu aceitar o pedido de cessação do Contrato de Trabalho, pelo que o treinador deixará de exercer a partir da presente data o cargo para o qual foi contratado.



A direção do FC Paços de Ferreira aproveita para publicamente manifestar o seu apreço pela forma correta, leal e profissional como Petit serviu o Clube, elogiando também a forma elevada como soube estar até ao final do seu compromisso. Aproveitamos para desejar a si e à estrutura técnica que o acompanha os melhores êxitos profissionais aonde prossiga a sua carreira de treinador." "A direção do FC Paços de Ferreira vem pelo presente comunicar que o treinador Petit, no final do jogo FC Paços de Ferreira - Portimonense, solicitou uma reunião na qual manifestou a sua intenção de fazer cessar o vínculo contratual com o Clube. Atentos aos motivos invocados pelo treinador, a direção do FC Paços de Ferreira decidiu aceitar o pedido de cessação do Contrato de Trabalho, pelo que o treinador deixará de exercer a partir da presente data o cargo para o qual foi contratado.A direção do FC Paços de Ferreira aproveita para publicamente manifestar o seu apreço pela forma correta, leal e profissional como Petit serviu o Clube, elogiando também a forma elevada como soube estar até ao final do seu compromisso. Aproveitamos para desejar a si e à estrutura técnica que o acompanha os melhores êxitos profissionais aonde prossiga a sua carreira de treinador."

Petit já não é o treinador do P. Ferreira. Os castores anunciaram esta segunda-feira, através do seu site oficial, a saída do técnico, na sequência do empate a um ante o Portimonense . Segundo o comunicado, o técnico colocou o seu lugar à disposição após o duelo com os algarvios, um pedido que a direção dos castores aceitou.

Autor: Fábio Lima