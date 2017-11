Petit pretende, pelo menos, manter o registo como treinador nos duelos que já teve com Jorge Jesus. Nas três ocasiões, o resultado terminou sempre empatado: duas vezes quando Petit liderou o Tondela (1-1 e 2-2) e um ao serviço do Boavista (0-0). O novo reencontro poderá ser de tira-teimas quanto ao vencedor, mas Petit está empenhado em aumentar esse registo de invencibilidade neste duelo a dois.

De resto, o Sporting foi o único adversário dos designados três grandes que na época passada conseguiu a proeza de vencer o P. Ferreira no Estádio Capital do Móvel. Mas a verdade é que esse feito contrasta com a tendência verificada pelos castores nesta temporada, pois têm feito no seu estádio uma barreira intransponível para os adversários, somando já três vitórias e dois empates e um registo positivo de sete golos marcados e apenas quatro sofridos.

Para o embate com os leões, Petit apenas não poderá contar com André Leão, ainda a recuperar de um problema físico. Registe-se que a direção dos castores apresentou as contas relativas ao último exercício com um valor positivo de 1 milhão e 480 mil euros. Este valor já reflete a venda do passe de Diogo Jota ao Atlético Madrid.

Autor: José Santos