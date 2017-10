Continuar a ler

"Nem tudo está bem e nem tudo está mal, foram só seis dias de trabalho, mas deu para conhecer melhor o plantel e dar intensidade", disse Petit, para quem o Paços terá de ser "uma equipa agressiva, atrevida e que vai lutar sempre pelos três pontos".Apesar de estar ainda a conhecer o grupo de trabalho, o técnico pacense reconheceu que "[o Paços] tem jogadores com muita qualidade e que há várias soluções para as várias posições"."Não houve muito tempo para trabalhar as minhas ideias, mas queremos uma equipa forte e intensidade alta, com bola e na recuperação à perda, uma equipa com alegria e prazer em ter a bola", insistiu.Apresentado na segunda-feira como sucessor de Vasco Seabra no comando técnico do Paços, Petit reconheceu as dificuldades de uma mudança, comum também ao Estoril-Praia, admitindo até que a saída de Pedro Emanuel pode colocar novos desafios para o "difícil" jogo de domingo."Conheço a equipa do Estoril, conheço o Pedro [Emanuel] e as suas ideias, mas não conheço este treinador [Filipe Pedro orienta interinamente os 'canarinhos'], que pode apresentar algumas coisas diferentes. Estamos prevenidos, com um índice de alerta muito alto, mas temos de olhar mais para nós e apresentar uma intensidade alta. Jogamos em casa e queremos mandar no jogo", afirmou Petit.O Paços de Ferreira, 13.º classificado com nove pontos, defronta o lanterna-vermelha Estoril-Praia, com seis, no Estádio Capital do Móvel, no domingo, pelas 18 horas, num jogo que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.