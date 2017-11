Continuar a ler

"Podíamos ter saído com outro resultado, entramos bem no jogo, fizemos um golo, criamos mais duas oportunidades logo de seguida pelo Welthon, um cruzamento idêntico ao primeiro golo, e um remate de Xavier. Depois, é normal a reação do Chaves, face à qualidade que tem. Eu tinha avisado na antevisão, criou-nos algumas dificuldades e sofremos um golo de bola parada, onde não fomos muito fortes, mas fizemos um jogo controlado na primeira parte com oportunidades para os dois lados.""Na segunda parte entramos a perder, tínhamos corrigido ao intervalo que os jogadores do Chaves eram muito fortes no um contra um, tínhamos de nos aproximar mais deles e não os podíamos deixar sair facilmente. Sofremos o segundo golo nos ressaltos de um lado e do outro, sofremos e soubemos reagir, depois numa transição e, antes disso, num cruzamento onde Platiny está sozinho na área consegue fazer o 3-1. Mas conseguimos reagir e temos outra oportunidade para marcar e, depois, levamos um contra-ataque onde devíamos ter feito falta, nessa transição rápida do Chaves, que tem jogadores rápidos. Foi um resultado pesado e, pelo que foi o jogo, o resultado mais certo seria o empate.""Em termos ofensivos criamos oportunidades, marcamos dois golos, mas em termos defensivos vamos ter de corrigir, trabalhá-los bem. Eles sabem o que eu pretendo, tenho incutido isso aos jogadores, temos de ser mais agressivos nos duelos, quem joga fora de casa não pode sofrer quatro golos quando marca dois.""Acredito plenamente na equipa que temos, mas eles também têm de reagir a estas adversidades para sermos mais fortes no futuro. A paragem é benéfica, dá para trabalhar as minhas ideias, melhorar, temos ciclo de jogos com grau elevado, mas vamos estar bem para o próximo jogo."