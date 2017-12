Petit, treinador do Paços de Ferreira, lamentou a derrota caseira (2-3) com o FC Porto e a eliminação na Taça CTT mas elogiou a atitude dos seus pupilos."Sabíamos que não íamos defrontar um adversário qualquer. Defrontámos uma equipa moralizada, que está no primeiro lugar no campeonato, está na Liga dos Campeões, e é uma equipa muito forte. Quisemos dar minutos à nossa equipa e sabíamos que não dependíamos apenas de nós para o apuramento. Não conseguimos, mas retirámos coisas boas. Aproveito para dar os parabéns aos jogadores pela atitude. Mais de metade deles foi a primeira vez que jogaram juntos e foi importante para avaliar alguns jogadores para o futuro", analisou o técnico pacense, admitindo: "Precisamos de vitórias. Trabalhamos para isso, mas não têm aparecido. Nunca é fácil trabalhar sobre derrotas, mas acredito que em 2018 vamos ultrapassar a má fase."Sobre o mercado, limitou-se a dizer: "Estamos a analisar [o reforço da equipa] e ver o melhor para a equipa. Poderá haver posições com algumas lacunas, mas hoje vimos boas indicações de alguns jogadores".