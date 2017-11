Continuar a ler

"Queremos ir atrás da segunda vitória consecutiva e passar para os 15 pontos, sabendo que vamos defrontar um adversário com muita qualidade, uma equipa que gosta de jogar, com um coletivo forte. Acredito que vamos assistir a um excelente espetáculo", disse Petit.Para o técnico do Paços, a receita para vencer o Chaves e quebrar o ciclo negativo nos jogos como visitante (os pacenses somam um ponto em cinco jogos fora de portas) passa por "transportar a mentalidade dos jogos em casa para os jogos fora", sem perda de identidade."Temos de ser iguais a nós próprios, sempre com uma grande atitude, uma boa resposta física e intensidade com e sem bola, sermos inteligentes nos vários momentos de jogo, sabendo que vai haver períodos em que também vamos sofrer", sublinhou.Petit considerou ainda normal que os jogadores, com mais uma semana de trabalho, possam estar hoje mais identificados com as suas ideias, um conhecimento que será maior a partir do jogo em Chaves, beneficiando da pausa nos campeonatos, por permitir "trabalhar melhor os índices físicos", ajustando-os à intensidade pretendida.Paços de Ferreira, no 10.º lugar, com 12 pontos, e o Desportivo de Chaves, 16.º classificado, com oito, defrontam-se no domingo no Estádio Municipal de Chaves, a partir das 16:00, num jogo que terá arbitragem de Vasco Santos, da Associação do Porto.