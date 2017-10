Continuar a ler

O técnico salientou a exibição de Mabil, que ainda não tinha sido titular no campeonato e deu uma resposta "muito positiva, embora haja "aspetos a melhorar", frisou, prosseguindo. "Todos os jogos são importantes para perceber o que está menos bem e pode ser melhorado."



Petit estreou-se com o pé direito no comando do P. Ferreira ao ter triunfado frente ao Estoril (1-0) este domingo. Após o encontro, o técnico salientou a importância do resultado e mostrou-se agradado com a exibição."Queríamos dar continuidade aos bons resultados em casa e, felizmente, conseguimos vencer, o que nos permitiu aumentar a diferença pontual para o adversário. De qualquer das formas, a classificação não transmite o real valor do Estoril. Trabalhámos apenas seis dias com a equipa e sabíamos da importância que a partida tinha para os jogadores. Apresentámos um sistema com dois avançados mais móveis na frente e, se calhar, o Estoril não contava. Na segunda parte, controlámos e conseguimos segurar o resultado", analisou.

