"É um clube com grande estabilidade, com muitos anos na Liga NOS, boas condições de trabalho, uma estrutura forte e um plantel bom, e acredito plenamente que vamos fazer uma boa época", disse Petit, antes de orientar o seu primeiro treino na tarde hoje.O agora técnico pacense definiu como prioridades "trabalhar bem" e "conhecer o plantel o mais rápido possível", com a garantia de que o Paços será "uma equipa que irá lutar em todos os jogos pelos três pontos".Esta declaração antecedeu as intervenções dos responsáveis máximos do clube, com Rui Seabra, presidente para o futebol profissional, a falar da mudança no comando técnico como "uma situação indesejável", recusando falar de "uma situação aflitiva", e a dizer também que a escolha de Petit "não suscitou qualquer dúvida".Além dos agradecimentos e desejos de circunstância, o presidente do clube, Paulo Meneses, aproveitou para pedir a união da família pacense."Somos demasiado poucos para nos darmos ao luxo de estar divididos. O Paços de Ferreira só terá sucesso se falar a uma única voz, onde não haja lugar a dúvidas e, nesse sentido, no domingo [diante do Estoril-Praia], espero que possamos todos dar início a essa manifestação de vontade", disse Paulo Meneses.A equipa técnica liderada por Petit integra o adjunto Tiago Oliveira, havendo dúvidas sobre a continuidade de Luís Bispo e Miguel Moreira, que trabalharam com Vasco Seabra, e a ligação ao clube, segundo foi possível apurar, será até ao final da temporada.Vasco Seabra tornou-se o quarto treinador a deixar o comando técnico de um clube na edição 2017/18 da Liga NOS, depois de rescindir o contrato com o Paços de Ferreira.O técnico, de 34 anos, deixou os pacenses dois dias depois de a equipa ter sido goleada em casa do FC Porto (6-1), derrota que sucedeu à eliminação da Taça de Portugal frente à Académica, da 2.ª Liga.O Paços de Ferreira ocupa a 12.ª posição da Liga NOS, com nove pontos em nove jornadas, e está praticamente afastado da Taça CTT.