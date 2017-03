O P. Ferreira vai abrir as portas do estádio às 18 horas, duas horas e meia antes do início da partida, para evitar atrasos nos acessos às bancadas. A principal preocupação prende-se com a entrada na nova bancada do topo norte, uma vez que os arruamentos contíguos não estão concluídos, forçando os adeptos a efetuarem um trajeto alternativo. Por isso, a direção apela ao público com bilhete a chegar o mais cedo possível. Prevê-se uma enchente recorde de mais de nove mil espectadores na Mata Real.