O presidente da direção do P. Ferreira, Paulo Meneses, entende que o árbitro Tiago Martins devia ter consultado as imagens no lance do primeiro golo do Sporting, no jogo de anteontem."O árbitro, se parou o jogo, é porque tinha alguma dúvida. Não se deve confiar, quando temos os mecanismos à disposição para poder confirmar. O árbitro deveria ter decidido por ele próprio e não ficar a aguardar que alguém, porventura, lhe desse uma indicação que pudesse induzir em erro", disse o dirigente, que ainda duvida da legalidade do golo de Battaglia. Frente ao Feirense, na 3ª jornada, o Paços perdeu com um penálti nos descontos e os castores protestaram o jogo. "As instâncias desportivas conferem razão ao Paços, dizem que o penálti é mal assinalado, mas certo é que o recurso foi improcedente. A partir daqui, quase que começa a valer tudo nesta questão do VAR", disse Paulo Meneses.

Autor: José Santos