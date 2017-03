O horário pouco comum do jogo de domingo entre o Paços e o Tondela (11h45) levou a direção dos castores a avançar com uma campanha promocional, por forma a registar maior afluência ao estádio.Os responsáveis estão cientes da importância que este jogo representa nas contas da permanência e, nesse sentido, vão permitir que cada sócio do clube receba gratuitamente um ingresso para poder levar um acompanhante ao jogo. Esta promoção não se aplica aos sócios menores e sócios formação. A direção estipulou os preços para visitantes de 10 euros para a bancada do topo sul e 15 euros para a central.

Autor: José Santos