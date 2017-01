O P. Ferreira deu início a um processo de reformulação do plantel e, nesse âmbito, foi determinada a saída de quatro jogadores: Paulo Henrique, André Sousa, Leandro Silva e João Góis deverão rumar a outros clubes.Todavia, são casos com contornos diferentes. João Góis está em final de contrato e, apesar de já ter realizado 10 jogos, não é primeira escolha de Vasco Seabra; Leandro Silva pertence ao FC Porto e terá de seguir o rumo que for definido pelos azuis e brancos; André Sousa e Paulo Henrique são jovens com potencial e que vão rodar para regressarem com melhores condições para se impor.Em todos os casos há emblemas da 2ª Liga interessados em recebê-los. Quanto a contratações, o avançado Luiz Phellype e o médio Filipe Melo são reforços garantidos. O português, de resto, pode começar a treinar-se hoje.

Autor: José Santos