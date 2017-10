Rafael Defendi deverá estrear-se esta época na baliza do Paços de Ferreira na receção ao Rio Ave, para a Taça CTT, agendada para o próximo domingo.

O habitual titular da baliza nas últimas três temporadas atravessa a fase menos mediática no plantel desde que chegou à Mata Real, uma vez que Vasco Seabra tem apostado em Mário Felgueiras nos jogos do campeonato e também não alterou a sua escolha em Matosinhos, na 1ª jornada da Taça CTT. No entanto, Rafael Defendi só não jogou contra o Leixões porque esteve fora das opções do treinador, um cenário agora diferente que permitirá atribuir-lhe a titularidade frente ao conjunto vila-condense.

De resto, Marco, Filipe Ferreira e Quiñones continuam entregues ao departamento médico.

Autor: José Santos