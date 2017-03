Continuar a ler

Rui Correia está confiante que os adeptos vão voltar a comparecer para apoiar a equipa e "gritar até ao último minuto".O defesa-central garantiu ainda que os jogadores estão juntos com o treinador, Predrag Jokanovic, com uma ideia apenas na cabeça."Se não estivéssemos, não teríamos treinado com o treinador. O grupo está totalmente focado na vitória, tal como o treinador e a direção. Queremos ganhar, não há outro pensamento nas nossas cabeças", esclareceu.O Nacional procura urgentemente regressar aos triunfos numa altura em que se encontra no fundo da classificação, com apenas 16 pontos, e Rui Correia analisa com extrema importância, mas também com esperança, o que resta do campeonato."Faltam dez jogos, são muitos pontos, mas esses pontos têm de começar a vir para o nosso lado e tenho a certeza que, nestes jogos, a equipa vai trazer muitos mais pontos dos que já trouxe", vincou.O Nacional, 18.º e último classificado, com 16 pontos, recebe o P. Ferreira, 14.º, com 25, pelas 16 horas de domingo, em jogo com arbitragem de Luís Ferreira, de Braga.