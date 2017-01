Continuar a ler

"Se aparecer uma oportunidade de mercado, pensaremos nisso, mas terá sempre de ser uma oportunidade que nos acrescente e traga valor", disse Vasco Seabra, sem perder de vista que a entrada de novos elementos implica obrigatoriamente a saída de outros.



O Paços de Ferreira tem 30 jogadores no plantel e esgotou o limite permitido das 27 inscrições (Rabiola não está inscrito, Francisco Afonso e André Sousa são seniores de primeiro ano e ficam, por isso, 'isentos' desta contabilidade, até um total de seis jogadores nas mesmas condições, o que é ainda extensivo a 20 elementos da formação, no máximo).



"Temos bastantes jogadores até para o meio campo, mas [no ataque] o Rabiola e o Cícero têm lesões mais prolongadas e temos de pensar noutras soluções", confirmou o técnico, numa altura em que já abriu o mercado de inverno, em vigor de 1 a 31 de janeiro. "Se aparecer uma oportunidade de mercado, pensaremos nisso, mas terá sempre de ser uma oportunidade que nos acrescente e traga valor", disse Vasco Seabra, sem perder de vista que a entrada de novos elementos implica obrigatoriamente a saída de outros.O Paços de Ferreira tem 30 jogadores no plantel e esgotou o limite permitido das 27 inscrições (Rabiola não está inscrito, Francisco Afonso e André Sousa são seniores de primeiro ano e ficam, por isso, 'isentos' desta contabilidade, até um total de seis jogadores nas mesmas condições, o que é ainda extensivo a 20 elementos da formação, no máximo)."Temos bastantes jogadores até para o meio campo, mas [no ataque] o Rabiola e o Cícero têm lesões mais prolongadas e temos de pensar noutras soluções", confirmou o técnico, numa altura em que já abriu o mercado de inverno, em vigor de 1 a 31 de janeiro.

O treinador do Paços de Ferreira, Vasco Seabra, admitiu esta segunda-feira que estão a ser ponderadas outras soluções para o plantel da equipa profissional de futebol, em função das lesões mais prolongadas dos avançados Rabiola e Cícero.Vasco Seabra, que falava à margem da conferência de antevisão ao jogo da Taça da Liga diante do Vitória de Guimarães, começou por dizer que o eventual reforço da equipa está numa fase "absolutamente embrionária" e que "neste momento, o foco está mais na organização coletiva da equipa", sem deixar, no entanto, de admitir mudanças.

Autor: Lusa