Continuar a ler

De fora continuam Miguel Vieira, a recuperar de um traumatismo no pé esquerdo, e ainda Ricardo e Cícero, ambos condicionados.O Paços de Ferreira venceu 10 dos 14 jogos diante do Vitória de Setúbal para a Liga NOS como visitado, contra apenas dois triunfos dos sadinos, o último dos quais na época 2005/06. O Paços de Ferreira, no 14.º lugar, com 20 pontos, defronta o Vitória de Setúbal, oitavo, com 29, no estádio Capital do Móvel, no domingo, a partir das 16 horas, num jogo que terá arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.: Rafael Defendi e Mário Felgueiras: Bruno Santos, Gégé, Filipe Ferreira, Marco Baixinho e Pedro Monteiro: Pedrinho, Mateus, Filipe Melo, Ivo Rodrigues, André Leal, Christian e Vasco Rocha: Welthon, Luiz Phellype, Ricardo Valente, Barnes e Medeiros