Estes três elementos, habitualmente titulares, substituem nos convocados Ricardo, que está lesionado, e ainda André Sousa e Tang Shi, estes por opção técnica.A ausência do experiente central baralha as opções do técnico Vasco Seabra para o jogo de sábado, face à possibilidade de fazer recuar no terreno Marco Baixinho, testado ultimamente no meio campo defensivo."Já temos o regresso do Mateus, que estava castigado, e isso aumenta o leque de opções para o nosso setor intermédio. Ainda estamos com algumas reticência sem relação aos que vão jogar, por isso centramo-nos nos 18 que estão convocados, sentimos que a ideia de jogo vai estar presente e quem jogar vai cumprir com aquilo que são as nossas expetativas", disse Vasco Seabra em conferência de imprensa.Ricardo faz parte da lista de ausências forçadas no Paços, numa lista de lesionados extensiva a Cícero, Rabiola e Paulo Henrique.Os guarda-redes João Pinho e Yerjet, o defesa João Góis, os médios Leandro Silva, Romeu e André Sousa, e ainda os avançados Tang Shi e Gleison completam a lista de ausentes, todos eles por opção técnica.O Paços de Ferreira, 12.º classificado, com 17 pontos, defronta o Marítimo, nono, com 23, no Estádio dos Barreiros, no Funchal, no domingo, às 16:00, num jogo que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.Rafael Defendi e Mário Felgueiras.Francisco Afonso, Miguel Vieira, Bruno Santos, Filipe Ferreira, Marco Baixinho e Pedro Monteiro.Pedrinho, Minhoca, André Leal, Mateus, Christian e Vasco Rocha.Welthon, Ricardo Valente, Ivo Rodrigues e Barnes.