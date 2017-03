Continuar a ler

Por comparação ao encontro de Vila do Conde, o técnico pacense limitou os convocados a 19 elementos, numa lista que agora não conta com o lateral Bruno Santos, castigado, e o avançado Tony Taylor, 'reforço de inverno' que ainda não se estreou pelos castores'.



Os centrais Miguel Vieira e Ricardo continuam entregues aos cuidados do departamento médico e voltam a não ser opção, numa lista de indisponíveis que inclui Mateus, ainda condicionado.



João Pinho e Yerjet (guarda-redes), Francisco Afonso (defesa), André Sousa (médio) e Cícero (avançado) completam a lista de ausentes, todos por opção técnica.



No único confronto entre Paços e Tondela na Capital do Móvel para o principal campeonato, na época passada, os viseenses venceram (4-1).



Lista de convocados:



Guarda-redes: Rafael Defendi e Mário Felgueiras.



Defesas: Gégé, João Góis, Filipe Ferreira, Marco Baixinho e Pedro Monteiro.



Médios: Pedrinho, Filipe Melo, Ivo Rodrigues, André Leal, Minhoca e Vasco Rocha.



Ricardo Valente regressou este sábado aos convocados do, numa lista agora sem Bruno Santos e Tony Taylor, para o jogo com o, da 24.ª jornada da Liga NOS, no domingo pelas 11H45O avançado cedido pelonão foi opção para o jogo diante do(0-0), na última jornada, mas regressa agora aos eleitos do técnico Vasco Seabra.

Autor: Lusa