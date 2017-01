Continuar a ler

Para o camisola 29 do Paços, tentar contrariar o FC Porto e fazer um bom resultado depende muito da capacidade da equipa pacense conseguir retirar a bola ao adversário e evitar que os seus criativos façam a diferença.



"Vamos tentar contrariar o FC Porto e para isso temos de ter bola. Sem bola, eles, mesmo sendo individualmente muito fortes, não criam tanto perigo, especialmente o Oliver, para mim o cérebro do FC Porto. Além disso, teremos seguramente de correr o mesmo ou até mais do que eles", sublinhou.



Vasco Rocha disse ter presente as "muitas dificuldades" que esperam o Paços de Ferreira no sábado, mas também não deixou de salientar a importância e os efeitos de um resultado positivo para os pacenses no jogo da 16.ª jornada do campeonato.



"Um jogo, cada jogo, só vale três pontos, mas, pelo efeito que isso teria nesta altura na equipa, poderíamos talvez falar numa dupla vitória", afirmou.



Vasco Rocha defendeu esta quarta-feira que só um Paços de Ferreira com mais bola e a correr mais poderá ter sucesso no jogo diante do FC Porto, no regresso da Liga NOS, no sábado (20h30). O médio pacense, que passou seis anos da formação nos azuis e brancos (dos nove aos 15), falou dos perigos de "um FC Porto ferido" e a "querer mostrar o seu real valor" na partida referente à 16.ª jornada."Os dois últimos jogos não lhes correram muito bem, chegam 'feridos' e, como grande equipa que são, vão querer mostrar o que valem e dificultar-nos ainda mais a vida", disse Vasco Rocha à agência Lusa.