"Confesso que é no meio onde me sinto melhor, é onde me permite organizar, ter mais bola e até ir para cima deles quando subo, mas sou apenas mais um para ajudar. Penso que criei uma boa dor de cabeça ao treinador e, naturalmente, estou disponível para que me possam ver como reforço da equipa", afirmou Vasco Rocha, em declarações à agência Lusa.



Em Guimarães, o futebolista pacense, de 27 anos, completou os primeiros 90 minutos da temporada na posição de médio-centro, inicialmente mais fixo, atrás de Mateus e de Pedrinho, ajudando a equilibrar a equipa defensivamente e oferecendo qualidade e consistência na organização de jogo.



"Correu-me bem, penso até que o jogo mostrou várias opções no plantel, o que também é bom, vários jogadores que também podem ser vistos como reforços. Infelizmente, não conseguimos segurar a vitória e estamos eliminados, mas também temos de dar mérito ao Vitória. Eles são muito fortes nas bolas paradas e aproveitaram também algum cansaço normal em quem tem jogado menos na nossa equipa", continuou.



Vasco Rocha deu ainda conta de uma noite de sono das "mais tranquilas" dos últimos tempos e confessou estar esperançado em poder mostrar finalmente o seu valor, revertendo a imagem do futebolista que nunca chegou a afirmar-se no Paços: foi o 10.º mais utilizado na estreia, em 2014/15, com Paulo Fonseca, na época passada foi emprestado ao Feirense e na atual contabiliza pouco mais de 200 minutos.



Vasco Rocha revelou esta quarta-feira que não se importa de ser visto como 'reforço de inverno' do P. Ferreira, depois de "um bom jogo" para a Taça da Liga, que "mostrou várias opções no plantel".Apesar de o Paços não ter conseguido segurar a vantagem de dois golos em Guimarães, terminando o jogo com um empate (2-2) que afastou a equipa das meias-finais da Taça da Liga, com uma jornada ainda por realizar, Vasco Rocha foi um dos pacenses em bom plano no encontro e confirmou os indicadores do jogo anterior diante do Benfica (derrota por 1-0), para a mesma competição.

Autor: Lusa