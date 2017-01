Continuar a ler

Ivo Rodrigues, Leandro Silva e Gleison estão cedidos pelo FC Porto e impedidos pelo regulamento de defrontarem a equipa que detém os seus direitos desportivos. A estes juntam-se os castigados Bruno Santos e Mateus e ainda os lesionados Rabiola, Cícero e Paulo Henrique.Romeu está sem ritmo e também se junta aos indisponíveis, numa lista extensiva aos guarda-redes João Pinho e Yerjet, e ainda a João Góis, por opção.Por comparação ao jogo de Guimarães, na terça-feira, para a Taça da Liga (2-2), regressaram aos eleitos do Paços de Ferreira Ricardo Valente, Rafael Defendi, Ricardo, André Leal e Barnes.O extremo ganês e o avançado brasileiro Welthon, este último titular absoluto nos 'castores', vão realizar um teste de aptidão física antes do encontro frente ao FC Porto, o que faz aumentar ainda mais as dúvidas do técnico quanto às opções para o jogo.O jogo que vai opor o Paços de Ferreira, 13.º classificado, com 16 pontos, ao FC Porto, segundo, com 34, realiza-se no Estádio Capital do Móvel, pelas 20h30 de sábado, num jogo que terá arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação do Porto.: Rafael Defendi e Mário Felgueiras.: Francisco Afonso, Ricardo, Miguel Vieira, Filipe Ferreira, Marco Baixinho e Pedro Monteiro.: Pedrinho, Minhoca, André Leal, André Sousa, Christian e Vasco Rocha.: Welthon, Ricardo Valente, Tang Shi, Barnes e Hélder Silva.