O treinador do P. Ferreira, Vasco Seabra, considerou que a sua equipa foi demasiado "macia" na derrota por 6-1 com o FC Porto, embora tenha sublinhado que o resultado foi "pesado".

A sua estratégia não resultou...

– Estamos frustrados, mas foram só três pontos perdidos. Queríamos ter contrariado a profundidade do FC Porto, queríamos ter sido mais agressivos. Faltou-nos isso. Chegávamos sempre um nadinha macios aos lances e fomos sendo facilmente ultrapassados. Sabemos os erros que cometemos e somos nós que temos de dar a volta às coisas. Quando caímos a nossa resposta tem de ser levantarmo-nos. O resultado parece-me pesado.

– A resposta a esta derrota terá de ser dada já com o Estoril?

– A nossa resposta tem de ser diária. Esta foi uma derrota que não está nos nossos trâmites pois somos uma equipa organizada defensivamente e temos melhorar níveis de competitividade e agressividade. Temos de competir a alto nível. Todas as equipas têm quedas. Vínhamos de um percurso positivo, mas temos condicionantes que nos tiram soluções e competitividade. Confiamos no plantel e no que estamos a fazer.