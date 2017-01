Continuar a ler

O técnico dos castores, que falava à margem da conferência de antevisão ao jogo com o Sporting, no sábado, para a Liga NOS, admitiu, depois, sem reservas, que "provavelmente entrarão mais jogadores", sem especificar o número e as suas posições.Até ao momento, o Paços de Ferreira garantiu o médio Filipe Melo e o avançado Luiz Phellype, que substituíram no plantel Leandro Silva e Gleison, jogadores que o FC Porto, com quem têm contrato, cedeu agora à Académica e ao Portimonense, ambos da II Liga."Quando digo que as coisas vão correr bem, falo num processo evolutivo. Com o fecho do mercado, a equipa estabiliza, mas provavelmente entrarão mais jogadores", precisou Vasco Seabra.